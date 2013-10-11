Производство сахара в Украине снизилось втрое

Украина с начала 2013/2014 маркетингового года (МГ, сентябрь 2013 г. - август 2014 г.) по состоянию на 11 октября произвела 198,1 тыс. тонн свекловичного сахара, что почти в 3 раза меньше, чем на аналогичную дату прошлого МГ, сообщили УНИАН в профильной ассоциации «Укрцукор».

В настоящее время к переработке сахарной свеклы приступил 31 завод, тогда как к 11 октября 2012 года работало 62 сахарных завода. При этом сахарные заводы на сегодняшний день переработали 1,68 млн тонн свеклы против 4,65 млн тонн в прошлом году.

Как сообщал УНИАН, «Укрцукор» прогнозирует, что производство сахара в текущем МГ составит 1,2-1,4 млн тонн, к переработке сахарной свеклы приступит 41 завод против 63, работавших в прошлом МГ.

По прогнозам Министерства аграрной политики и продовольствия, производство сахара в 2013/14 МГ составит 1,3-1,5 млн тонн, что полностью покроет внутреннюю потребность благодаря рекордным для страны переходящим запасам.

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