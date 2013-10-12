В воскресенье дожди пройдут только в Карпатах
16:00, 12 октября 2013Агро
0
В воскресенье, 13 октября, в Украине будет облачно с прояснениями.
Об этом сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре.
По данным синоптиков, осадков не ожидается, лишь днем на Закарпатье и в Карпатах местами пройдет небольшой дождь.
В южной части и западных областях ночью и утром местами будет туман.
Ветер ожидается переменных направлений, 3-5 м/с.
Ночная температура составит 4-9° тепла, на Закарпатье и в южной части 6-11°; дневная - 12-17°, на Прикарпатье, Закарпатье и в Крыму местами 20-23°.
В Киевской области будет облачно с прояснениями. Без осадков. Температура ночью в Киевской области составит 4-9° тепла, днем 12-17°. В Киеве температура ночью 6-8° тепла, днем 13-15°.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter