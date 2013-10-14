Холдинг Global Spirits вышел на рынок США

Один из крупнейших производителей алкогольных напитков в Украине холдинг Global Spirits начал производство и продажу водки в США под торговой маркой Leaf, сообщили в пресс-службе компании.

«В сентябре началось производство, с октября приступили к продаже», - отмечается в сообщении.

Производство нового продукта осуществляется на мощностях завода Temperance Distilling Company (штат Мичиган). Продажи водки в октябре начались в штате Нью-Джерси, а с декабря Leaf будет продаваться в Коннектикуте. Розничная стоимость бутылки 0,75 л составляет 16,99 долл. В компании не уточнили, какой объем продукции под ТМ Leaf планируется производить.

Как сообщал УНИАН, в конце 2012 года Global Spirits заявила о намерении начать в 2013 году выпуск водки под новым брендом на территории США.

Справка УНИАН. Холдинг Global Spirits является крупнейшим в Восточной Европе международным алкогольным холдингом.

В холдинг входят: ЛВЗ «Хортиця» (Украина), ЛВЗ «Русский Север» (Россия), Одесский коньячный завод (Украина), «Крымский винный дом» (Украина), ТД «Мегаполис» и ТД «Хортица» (оба – Россия).

Портфель брендов холдинга состоит из 15 торговых марок.