Присяжнюк рассчитывает на поддержку Минсельхоза России в вопросе Roshen

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины рассчитывает на поддержку Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в вопросе возобновления поставок кондитерской продукции украинских фабрик корпорации Roshen на рынок России, которые приостановлены с конца июля, сообщила пресс-служба Минагропрода со ссылкой на слова главы ведомства Николая Присяжнюка.

«Мы попросили Министерство сельского хозяйства Российской Федерации обратиться с этим вопросом (возвращение продукции Roshen на рынок РФ – УНИАН) к премьер-министру РФ и помочь в его решении. Мы понимаем, что это не относится к компетенции Министерства. Однако его руководство заверило, что мы можем рассчитывать на их поддержку в решении этого вопроса», - цитирует пресс-служба Присяжнюка.

Кроме того, министр сообщил, что в ходе встречи с главой Минсельхоза РФ Николаем Фроловым, которая состоялась сегодня, 14 октября, в Москве, стороны обсудили вопросы сотрудничества в зерновой, ветеринарной и фитосанитарной сфере, а также рассмотрели пути наращивания двусторонней торговли продукцией АПК и расширения ее ассортимента.

В целом, Присяжнюк отметил, что за 8 мес. 2013 года Украина поставила в Россию продукции сельского хозяйства на 1,2 млрд долл. Сравнительных данных министр не привел.

Как сообщал УНИАН, 9 октября Роспотребнадзор заявил, что на следующей неделе проверит в Украине фабрики Roshen и две лаборатории. Также пресс-служба инспекции сообщила, что в настоящее время российские эксперты завершают проверку предоставленных документов.

29 июля Роспотребнадзор ввел запрет на поставки в РФ кондитерской продукции украинских фабрик корпорации Roshen в связи с несоответствующим качеством.

31 июля Roshen приостановил поставки всех видов кондитерских изделий в Россию.

В начале августа российская сторона сообщила, что основной претензией к кондитерским изделиям Roshen является невыполнение законодательства в сфере защиты прав потребителей, в частности, несоответствие информации о пищевой ценности продукции, указанной на этикетке.

В середине августа по итогам российско-украинских переговоров с участием главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко и министра аграрной политики и продовольствия Украины Присяжнюка было принято решение о том, что инспекции пройдут на всех украинских предприятиях компании и Россия будет осуществлять контроль за каждой партией конфет совместно с украинскими лабораториями. Подписанный во время встречи протокол предусматривает создание специальной комиссии по гармонизации стандартов двух стран, а также аккредитацию украинских лабораторий при Роспотребнадзоре.