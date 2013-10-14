Украина уже экспортировала 7,4 млн тонн зерновых

Украинские аграрии с начала 2013/2014 маркетингового года (МГ, июль 2013 – июнь 2014) к 14 октября поставили на внешние рынки 7,4 млн тонн зерновых, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого маркетингового сезона, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Согласно сообщению, в частности, экспорт пшеницы на указанную дату составил 4,6 млн тонн, из которых 3,5 млн тонн приходится на продовольственную и 1,15 млн тонн на фуражную пшеницу. Объем поставок ячменя на внешние рынки к 14 октября составил 1,7 млн тонн, кукурузы – почти 1 млн тонн.

Экспорт масличных культур с начала текущего МГ составил 1,5 млн тонн, в частности, поставки рапса – 1,47 млн тонн, сои – 40,5 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики и продовольствия прогнозирует экспорт зерна из Украины в 2013/2014 МГ на уровне 28 млн тонн, что может стать абсолютным рекордом для независимой Украины. Министерский прогноз урожая зерновых и зернобобовых в текущем году составляет около 58-60 млн тонн против 46,2 млн тонн в 2012 году.