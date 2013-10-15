«Мироновский хлебопродукт» нарастил производство курятины на 18%

Крупнейший производитель курятины в Украине агрохолдинг «Мироновский хлебопродукт» (МХП) за 9 месяцев 2013 года нарастил производство курятины на 18% по сравнению с январем-сентябрем 2012 года – до 346,9 тыс. тонн, говорится в отчете компании.

Согласно документу, продажи курятины третьим лицам за указанный период выросли на 19% - до 325,4 тыс. тонн. При этом цены реализации курятины в январе-сентябре 2013 года снизились на 6% - до 16,21 грн/кг (без НДС).

МХП за 9 мес. поставил на внешние рынки 84,8 тыс.тонн курятины, что в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В холдинге также сообщили, что производство курятины в 3-м квартале 2013 года благодаря наращиванию производства на Винницкой птицефабрике составило 122,4 тыс. тонн, что на 17% больше, чем в июле-сентябре 2012 года. При этом объем реализации профильной продукции МХП за указанный период вырос на 29% - до 120,1 тыс. тонн при средней цене одного килограмма куриного мяса 16,12 грн/кг, что на 8% ниже его стоимости в июле-сентябре 2012 года. Экспортные поставки курятины в 3-м квартале составители приблизительно 30 тыс.тонн, что в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в компании отметили, что МХП продолжает исследовать новые рынки для ведения бизнеса в странах Азии, Ближнего Востока и Африки, наращивая объемы экспорта мяса птицы в данные регионы.

Кроме того, по данным компании, продажи подсолнечного масла за 9 мес. выросли по сравнению с январем-сентябрем 2012 года на 19% - до 175,3 тыс. тонн при средней цене реализации тонны масла 1,1 тыс. долл. (по сравнению с 9 мес. прошлого года цена практически не изменилась). В 3-м квартале МХП реализовал 64,1 тыс. тонн подсолнечного масла, что на 22% больше, чем в июле-сентябре 2012 года. Средняя цена продажи масла в 3-м квартале снизилась по сравнению с 3-м кварталом прошлого года на 3% - до 1,05 тыс. долл./тонна.

Производство мясоколбасных изделий за 9 месяцев 2013 года в МХП сократилось на 4% - до 25,5 тыс. тонн. Объем продаж этой продукции за указанный период снизился на 4% - до 25,5 тыс. тонн при росте средней цены реализации на 6% - до 23,34 грн/кг. В 3-м квартале производство мясоколбасных изделий в МХП составило 9,4 тыс. тонн, что на 7% меньше, чем в июле-сентябре 2013 года. Объем продаж был равен объему производства, а средняя цена реализации этой продукции в июле-сентябре выросла на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 24,16 грн/кг.

Что касается растениеводческого бизнеса, то в МХП сообщили, что в 2013 году компания планирует собрать урожай с 290 тыс. га на территории Украины, а также обработать около 30 тыс. га в сегменте другой сельскохозяйственной деятельности.

При этом компания уже завершила уборку пшеницы и рапса. Урожай пшеницы в МХП в этом году вырос на 16,4% - до 232,7 тыс. тонн, рапса – на 29,6%, до 60,2 тыс. тонн. Прогнозов относительно валового сбора кукурузы, подсолнечника, сои и других сельхозкультур компания не сообщает.

Как сообщал УНИАН, МХП в 2012 году увеличил продажи курятины до 375,3 тыс. тонн с 370,9 тыс. тонн в 2011 году. Экспорт курятины в прошлом году вырос по сравнению с 2011 годом на 65% - до 58,0 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Компания «Мироновский хлебопродукт» – один из крупнейших украинских производителей аграрной продукции. Помимо птицеводства и смежных производств, холдинг занимается выращиванием кукурузы, подсолнечника, пшеницы, рапса, фруктов, а также производством говядины, колбасных изделий.

На рынке холдинг представлен торговыми марками «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народов», «Бащинский», «Европродукт», «Сертифицированный Ангус», «Фуа Гра». Земельный банк компании составляет около 280 тыс. гектаров.

Финансовые показатели за 9 месяцев 2013 года МХП пока не сообщал, однако в первом полугодии холдинг получил 90 млн долл. чистой прибыли, что на 47% меньше, чем в первом полугодии 2012 года. Выручка компании за указанный период осталась на прежнем уровне по сравнению с первым полугодием 2012 года и составила 656 млн долл. Показатель EBITDA холдинга МХП в первом полугодии текущего года уменьшился на 16% - до 193 млн долл.