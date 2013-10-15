Государственная зерновая корпорация закупила по споту более 1 млн тонн зерна

Государственная продовольственно-зерновая корпорация (ГПЗКУ) с начала 2013/2014 маркетингового года (МГ, июль 2013 г. - июнь 2014 г.) приобрела на внутреннем спотовом рынке более 1 млн тонн зерновых нового урожая, сообщила пресс-служба корпорации.

В частности, ГПЗКУ приобрела 620 тыс. тонн продовольственной и 180 тыс. тонн фуражной пшеницы, а также 114 тыс. тонн кукурузы, 90 тыс. тонн ячменя и более 4 тыс. тонн других культур.

По словам первого заместителя главы правления ГПЗКУ Роберта Бровди, неблагоприятные погодные условия в сентябре не помешали выполнению закупочных планов компании.

«Несмотря на аномальные погодные условия сентября, которые значительно замедлили ход сбора и реализации урожая, госкорпорация в целом выполняет свои закупочные планы. Прежде всего, это касается пшеницы и ячменя. По кукурузе есть незначительные объективные коррективы. Однако, как и все другие участники рынка, с наступлением благоприятных условий ГПЗКУ активизировала свою работу с этой культурой», - цитирует пресс-служба Бровди.

По его словам, с учетом форвардных и спотовых закупок, ГПЗКУ в первой половине 2013/2014 МГ закупила более 2 млн тонн зерновых.

Вместе с тем Бровди отметил, что на сегодняшний день корпорация значительно увеличила перевалку зерна через собственные порты и нарастила производство муки, круп и комбикормов.

«Мы более чем на половину загрузили зерном свои элеваторы, в 2,8 раза увеличили объемы перевалки через собственные порты, обеспечили на предприятиях филиалов рост производства муки на 14%, круп и хлопьев - на 59%, комбикормов - на 5,5% », - цитирует пресс-служба первого заместителя предправления.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году ГПЗКУ и Экспортно-импортный банк Китая договорились о предоставлении украинской корпорации кредита в размере 1,5 млрд долл., которые планировалось направить на форвардные и спотовые закупки 4 млн тонн зерна для дальнейшей поставки в Китай. Первый транш компания получила в начале 2013 года.

Справка УНИАН. Государственная продовольственно-зерновая корпорация (ГПЗКУ) – вертикально интегрированная компания, которая воплощает весь цикл работ с зерновыми и продуктами их переработки: от производства до экспорта. В состав ГПЗКУ входят 44 предприятия на правах обособленных подразделений-филиалов, их общая рабочая емкость составляет 3 461 тыс. тонн, в том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов - 2 380 тыс. тонн зерновых грузов в год.