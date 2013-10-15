Украина снизила реализацию сельхозпродукции

Аграрные предприятия Украины, за исключением малых, в январе-сентябре 2013 года реализовали на 4% меньше сельхозпродукции, чем за 9 месяцев 2012 года, сообщает Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, реализация продукции растениеводства за отчетный период сократилась на 10%. Продажи зерновых культур составили 18,4 млн тонн, что на 8,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В частности, объем реализации ячменя за 9 месяцев сократился на 3,9, кукурузы - на 22,7%, а пшеницы и ржи, наоборот, вырос на 3,1% и 3% соответственно. Кроме того, на 29,3% сократились продажи семян подсолнечника и на 17,1% - сои. Реализация рапса в январе-сентябре т.г. выросла на 64,2%.

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Что касается продукции животноводства, то за 9 месяцев 2013 года объем ее реализации вырос на 7%. Продажи скота и птицы (в живом весе) выросли на 10,1%, молока - на 0,7%, а яиц - на 3,4%.

В Госстате также отметили, что средние цены продажи аграрной продукции в январе-сентябре т.г. по сравнению с ценами за соответствующий период 2012 года выросли на 0,6%, в том числе продукции растениеводства - на 1,7%. Стоимость животноводческой продукции снизилась на 0,3%.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, объем реализации сельхозпродукции в Украине в первом полугодии 2013 года сократился на 11%. В частности, реализация продукции растениеводства за отчетный период сократилась на 23%, а животноводства - выросла на 7%.