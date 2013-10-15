Африканская чума свиней может охватить всю территорию России

Африканская чума свиней (АЧС) продолжает распространяться в России, в зоне риска теперь все регионы страны, заявил замруководителя Россельхознадзора Николай Власов, передают Вести Экономика.

"Несмотря на предпринимаемые усилия, ситуация ухудшается и продолжает ухудшаться довольно быстро. Сейчас в России 89 инфицированных пунктов и 89 инфицированных объектов. Так много никогда не было", - отметил Власов.

Сегодня в России отмечены два эндемичных очага, в которых болеют домашние и дикие животные. Это Ростовская и Тверская области. "Причем в центре болезнь вышла за пределы охваченных областей в Республику Беларусь", - пояснил чиновник.

Очаги распространения АЧС могут слиться. "В этом случае вся территория РФ станет неблагоприятной по АЧС. И традиционное свиноводство станет невозможным. Прогноз ситуации по АЧС отрицательный", - подчеркнул Власов.

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"АЧС пришла к нам из Грузии. Сначала в Осетию, потом в Краснодарский и Ставропольский края. Есть признаки, что это искусственно привнесенная ситуация. Это экономическая диверсия, три года Краснодарский край не может выйти из этого", - заявил ранее руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач Геннадий Онищенко.