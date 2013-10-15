Азаров: Украина и Россия сегодня подпишут договор о создании зернового пула

Калуга. Украина и Российская Федерация сегодня подпишут договор о создании зернового пула.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров во время 10-го заседания Комитета по вопросам экономического сотрудничества Украинско-Российской межгосударственной комиссии в Калуге (Россия).

«Есть определенные спорные вопросы в нашем сотрудничестве, но украинская сторона ответственно заявляет, что она готова решать любые спорные вопросы. И сегодня была договоренность по созданию зернового пула. Документы об этом создании мы сегодня подпишем», - сказал Азаров.

По его словам, это прогресс во взаимоотношениях Украины и России.

«Это показатель того, что этот вопрос нас интересует, мы можем найти его решение», - отметил премьер.

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Как отметил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев перед началом заседания Комитета: «Зерновое сотрудничество России, Украины и Казахстана — об этом уже говорили на протяжении определенного времени, и министры наконец смогли сформировать общие подходы. Надеюсь, что сможем продвинуться вперед».

Медведев добавил, что эти страны являются крупнейшими импортерами зерна в мире. По его мнению, создание новых логистических и маркетинговых цепочек пойдут на пользу аграриям трех стран.

Как сообщал УНИАН, 10 октября на заседании российского правительства премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил продолжить работу по созданию Причерноморского зернового пула России, Украины и Казахстана.

12 июля т.г. Дмитрий Медведев и Николай Азаров обсудили возможность вернуться к идее создания зернового пула между Украиной, РФ и Казахстаном, которая обсуждается уже несколько лет.