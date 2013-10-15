Украина, Беларусь и Россия создадут комиссию по ликвидации африканской чумы свиней

Украина и Российская Федерация в ходе 10-го заседания Комитета по экономическому сотрудничеству Украинско-Российской межгосударственной комиссии договорились о создании трехсторонней чрезвычайной комиссии с участием Беларуси по ликвидации африканской чумы свиней (АЧС).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил источник, принимающий участие в заседании Комитета.

«Очень серьезно была поставлена проблема ликвидировать угрозу распространения африканской чумы свиней», - сказал он.

Он напомнил, что случаи чумы были зафиксировано в Беларуси и России. «Украина предложила рассмотреть вопрос о создании трехсторонней чрезвычайной комиссии по ликвидации африканской свиной чумы», - отметил источник.

Как сообщал УНИАН, с начала года в России зафиксировано более 60 очагов АЧС. Также отмечались вспышки этого заболевания в Беларуси.

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины в конце августа сообщило об усилении контроля на границах с Российской Федерацией и Республикой Беларусь из-за угрозы занесения возбудителя африканской чумы свиней.

По информации Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины случаев заболевания животных на украинской территории в этом году зафиксировано не было.

По данным Госветфитослужбы, правительство приняло необходимые меры для предотвращения распространения АЧС на территории Украины. В частности, запрещен ввоз в Украину восприимчивых к АЧС животных, продукции и сырья из Беларуси и федеральных округов России, где зафиксировано заболевание. Также Украина запретила использование пищевых отходов для корма сельскохозяйственных животных, в том числе свиней.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте здоровых и больных животных, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами при перемещении животных). Вакцины нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Животных с подозрением на это заболевание уничтожают. Для человека АЧС опасности не представляет.