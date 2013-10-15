Азаров надеется, что комиссия по проверке Roshen примет решение в ближайшее время

Калуга. Премьер-министр Украины Николай Азаров надеется, что комиссия Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), которая изучает вопросы поставки продукции Roshen в Россию, примет решение в ближайшее время.

Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров во время совместной с его российским коллегой Дмитрием Медведевым пресс-конференции, посвященной итогам Десятого заседания Комитета по вопросам экономического сотрудничества Украинско-Российской межгосударственной комиссии.

«Мы ждем комиссию. Надо договориться о конкретных сроках завершения работы комиссии. Мы пока не говорим, какими они будут, но мы договорились о том, чтобы в этом вопросе поставить точку над «і»… Никто не качественную продукцию в Россию не повезет», - отметил Азаров.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе Министерства аграрной политики и продовольствия заявило, что Украина готова к проверкам кондитерских фабрик Roshen специалистами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

В Министерстве уточнили, что Украина выполнила все требования Роспотребнадзора и направила все необходимые документы для проведения проверок кондитерских фабрик и лабораторий.

9 октября Роспотребнадзор заявил, что на следующей неделе проверит в Украине фабрики Roshen и две лаборатории. Также пресс-служба инспекции сообщила, что в настоящее время российские эксперты завершают проверку представленных документов.

29 июля Роспотребнадзор ввел запрет на поставки в РФ кондитерской продукции с украинских фабрик корпорации Roshen в связи с несоответствующим качеством.

31 июля Roshen приостановил поставки всех видов кондитерских изделий в Россию.

В начале августа российская сторона сообщила, что основной претензией к кондитерским изделиям Roshen является невыполнение законодательства в сфере защиты прав потребителей, в частности, несоответствие информации о пищевой ценности продукции, указанной на этикетке.