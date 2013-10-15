Coca-Cola увеличила квартальную прибыль, но снизила выручку

Производитель газированных напитков Coca-Cola Co увеличил прибыль в третьем квартале 2013 года благодаря высоким продажам своих одноименных продуктов, но сократил выручку под давлением проблем глобальной экономики и расходов на реструктуризацию боттлингового бизнеса в Бразилии и на Филиппинах, сообщает Рейтер.

Чистая прибыль компании увеличилась на 6% до $2,45 миллиарда, или 54 центов на акцию, против $2,31 миллиарда, или 50 центов, годом ранее.

Без учета особых статей баланса показатель составил 53 цента, совпав с прогнозом опрошенных Рейтер аналитиков.

Выручка упала на 3% до $12,03 миллиарда с $12,34 миллиарда годом ранее при прогнозе $12,05 миллиарда.

Компания не публикует квартальные прогнозы, но сообщила, что долгосрочные задачи и стратегия не изменились и она продолжит инвестировать в свои бренды.