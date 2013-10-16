Роспотребнадзор начнет инспекцию предприятий Roshen 21 октября

Роспотребнадзор начнет проверку украинских кондитерских предприятий в понедельник, 21 октября. Об этом сообщил департамент информации и связей с общественностью секретариата Кабинета министров Украины. "Соответствующая договоренность достигнута в ходе 10-го заседания комитета по вопросам экономического сотрудничества украинско-российской межгосударственной комиссии", - сообщили в департаменте.

В сообщении отмечают, что украинская сторона считает претензии Роспотребнадзора необоснованными и потому поставила вопрос о том, чтобы их снимать.

Напомним, премьер-министр Николай Азаров надеется, что Роспотребнадзор, который изучает вопросы поставки продукции Roshen в Россию, примет решение в ближайшее время.

«Мы ждем комиссию. Надо договориться о конкретных сроках завершения работы комиссии. Мы пока не говорим, какими они будут, но мы договорились о том, чтобы в этом вопросе поставить точку над «і»… Никто не качественную продукцию в Россию не повезет», - отметил Азаров.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе Министерства аграрной политики и продовольствия заявило, что Украина готова к проверкам кондитерских фабрик Roshen специалистами Роспотребнадзора.

В Министерстве уточнили, что Украина выполнила все требования Роспотребнадзора и направила все необходимые документы для проведения проверок кондитерских фабрик и лабораторий.

9 октября Роспотребнадзор заявил, что на следующей неделе проверит в Украине фабрики Roshen и две лаборатории. Также пресс-служба инспекции сообщила, что в настоящее время российские эксперты завершают проверку представленных документов.

29 июля Роспотребнадзор ввел запрет на поставки в РФ кондитерской продукции с украинских фабрик корпорации Roshen в связи с несоответствующим качеством.

31 июля Roshen приостановил поставки всех видов кондитерских изделий в Россию.

В начале августа российская сторона сообщила, что основной претензией к кондитерским изделиям Roshen является невыполнение законодательства в сфере защиты прав потребителей, в частности, несоответствие информации о пищевой ценности продукции, указанной на этикетке.