Украина за 9 месяцев экспортировала 109 тыс. тонн мяса

Украина в январе-сентябре 2013 года поставила на внешние рынки 109 тыс. тонн мяса и мясопродуктов при ожидаемых к концу года 165 тыс. тонн, а импортировала – 254 тыс. тонн при прогнозируемых на конец 2013 года 291 тыс. тонн.

Соответствующие данные содержатся в балансе Министерства экономического развития и торговли, опубликованном на его официальном веб-сайте.

Согласно документу, за 9 месяцев страна экспортировала 15 тыс. тонн говядины, 3 тыс. тонн свинины и 89 тыс. тонн мяса птицы. Импортные поставки говядины за январь-сентябрь составили 14 тыс. тонн, свинины – 170 тыс. тонн, мяса птицы – 58 тыс. тонн.

В министерстве также подсчитали, что внутреннее потребление мяса и мясопродуктов в стране в январе-сентябре составило 1,9 млн тонн при прогнозируемых за 2013 год 2,7 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, объем производства мяса в Украине к 1 октября 2013 года составил 2,4 млн тонн, что на 9,3% больше аналогичного показателя прошлого года.