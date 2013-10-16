Янукович поручил разработать программы развития инфраструктуры села

Президент Украины Виктор Янукович поручил Министерству регионального строительства и жилищно-коммунального хозяйства совместно с Министерством аграрной политики и продовольствия подготовить и предложить программы развития инфраструктуры села.

Нак передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время заседания Совета регионов в Борисполе (Киевская область).

«Я просил бы Минрегион, Минагрополитики предложить сегодня программы развития инфраструктуры села, строительства жилья для людей и объектов инфраструктуры. У нас есть много примеров, как это делать в регионах, но это единичные случаи. А у нас тут должна работать система», - отметил Президент.

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Как сообщал УНИАН, Президент Виктор Янукович поручил до конца 2013 года создать правовое поле для функционирования Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта, и разработать проект закона о госрегулировании в этой сфере.

Согласно посланию Президента Украины Верховной Раде, приоритетными задачами развития транспортной отрасли в Украине в условиях послекризисного восстановления должна быть, в частности, разработка программных документов и механизмов совместного финансирования развития дорог между областными центрами и промышленными узлами, а также сельских дорог.