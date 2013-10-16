Украина за 9 месяцев экспортировала 560 тыс. тонн молока

Украина в январе-сентябре 2013 года экспортировала 559 тыс. тонн молока и молокопродуктов, а до конца года планирует поставить на внешние рынки 750 тыс. тонн этой продукции.

Соответствующие данные содержатся в балансе Министерства экономического развития и торговли, опубликованном на его официальном веб-сайте. При этом сравнительные данные относительно аналогичного периода прошлого года не приводятся.

Согласно сообщению, импорт молока и молокопродуктов за 9 месяцев составил 334 тыс. тонн, при этом до конца года он может составить 400 тыс. тонн.

По данным Минэкономразвития, до конца года Украина может произвести 11,6 млн тонн молока. За 9 месяцев производство этой продукции составило 9,01 млн тонн.

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Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, объем производства молока в Украине к 1 октября 2013 года составил 9,01 млн тонн, что на 0,8% больше аналогичного показателя прошлого года.

Производство жидкого молока в Украине в январе-августе 2013 года выросло по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 1,7% - до 632 тыс. тонн.

В 2012 году производство обработанного молока в Украине выросло по сравнению с 2011 годом на 6% - до 909 тыс. тонн, а производство кисломолочных продуктов увеличилось на 3,6% - до 486 тыс. тонн.