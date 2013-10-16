Украина с начала маркетингового года экспортировала 153 тыс. тонн подсолнечного масла

Украина с начала 2013/2014 маркетингового года (МГ, сентябрь 2013 - август 2014) поставила на внешние рынки 153 тыс. тонн подсолнечного масла при прогнозируемом объеме экспорта в текущем МГ на уровне 3,2 млн тонн.

Соответствующие данные содержатся в балансе Министерства экономического развития и торговли, опубликованном на его официальном веб-сайте. При этом сравнительные данные относительно аналогичного периода прошлого года не приводятся.

Согласно сообщению, с начал МГ производство подсолнечного масла составило около 312 тыс. тонн при прогнозе на этот сезон 3,56 млн тонн.

По данным министерства, внутренний рынок Украины в сентябре потребил 95 тыс. тонн подсолнечного масла.

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Как сообщал УНИАН, в 2013/2014 МГ Украина может поставить на внешние рынки 3,205 млн тонн подсолнечного масла, что на 1,3% меньше, чем в прошлом маркетинговом году.

В прошлом МГ Украина произвела 3,5 млн тонн подсолнечного масла.

Справка УНИАН. Украина является крупнейшим в мире экспортером подсолнечного масла.

По данным Госстата, в Украине в январе-августе 2013 года производство нерафинированного подсолнечного масла составило 1,8 млн тонн, что на 21,9% меньше, чем за аналогичный период 2012 года.