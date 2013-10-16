Зерновой пул принесет зернотрейдерам существенные убытки - эксперт

Создание Украиной, Россией и Казахстаном Причерноморского зернового пула, который предусматривает государственную монополию на экспорт зерновых, может повлечь за собой значительные убытки для зернотрейдеров, работающих в Украине, считает президент Украинской аграрной конфедерации (УАК) Леонид Козаченко.

«Трейдеры окажутся в очень сложной ситуации. Так можно дестабилизировать и нанести огромный ущерб большому количеству субъектов хозяйствования», - сказал Козаченко.

По его словам, ни УАК, ни зернотрейдеры еще не получали официальных документов, объясняющих правила работы в условиях пула, однако реализация его идеи предполагает либо создание единого государственного экспортера зерна, либо государственный диктат цен на зерно. Оба варианта, по мнению Козаченко, значительно усложнят работу на отечественном рынке зерна. В результате в Украине не останется крупных компаний, занимающихся торговлей зерновыми.

«Они все (трейдеры – УНИАН) убегут, на следующий год их не будет», - считает президент УАК.

Кроме того, эксперт уверен, что международные организации и Евросоюз не поддержат идею создания Причерноморского зернового пула.

«Я думаю, что и Всемирная торговая организация, и другие институции международные, в том числе и ЕС, будут против этого (создания пула – УНИАН)», - сказал Козаченко.

Как сообщал УНИАН, 15 октября премьер-министр Украины Николай Азаров и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписали договоренности о создании Причерноморского зернового пула. По словам Азарова, пул будет создан в течение полугода.

Справка УНИАН. Идея создания зернового пула между Украиной, РФ и Казахстаном обсуждается уже несколько лет.

10 сентября 2012 года в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РФ сообщили, что Украина и Россия могут создать Черноморский зерновой совет для координации действий на мировом рынке зерна. Его главная задача - обмен информацией в целях обеспечения конкурентных преимуществ России и Украины на мировом рынке зерна. В долгосрочном плане деятельность совета позволит выработать унифицированные правила торговли, общие подходы в отношении экспорта зерна, проводить согласованную инвестиционную политику.

После этого страны несколько раз возвращались к обсуждению возможности создания зернового пула, однако никаких решений принято не было.

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26 сентября т.г. на открытии заседания Кабинета министров Украины премьер-министр Николай Азаров поручил Министерству экономического развития, Министерству аграрной политики и продовольствия, Министерству инфраструктуры и Министерству доходов и сборов начать работу по созданию Причерноморского зернового пула с Россией и Казахстаном.

По словам Азарова, совместная работа трех стран на зерновом рынке позволит значительно минимизировать риски колебания цен и избежать конъюнктурных потерь.