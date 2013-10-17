Минагропрод повысил прогноз экспорта зерновых из Украины

Министерство аграрной политики и продовольствия прогнозирует, что Украина в 2013/2014 маркетинговом году (МГ, июль 2013 – июнь 2014) поставит на внешние рынки 29-30 млн тонн зерна, что станет абсолютным рекордом для страны за годы независимости.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Кабинете министров сообщил глава министерства Николай Присяжнюк.

«Мы прогнозируем экспорт зерна на уровне 29-30 млн тонн», - сказал он.

Ранее ведомство оценивало экспорт зерновых в 2013/2014 МГ на уровне 28 млн тонн.

При этом, по словам Присяжнюка, урожай зерновых и зернобобовых в Украине в этом году составит рекордные 60 млн тонн против 46,2 млн тонн в 2012 году и предыдущего рекорда в 56,7 млн тонн в 2011 году.

«Мы прогнозируем валовое производство зерна на уровне 60 млн тонн», - сказал министр.

Присяжнюк отметил, что к 17 октября украинские аграрии собрали более 46 млн тонн, убрав 82% площадей. Средняя урожайность зерновых по стране, по его словам, превышает прошлогоднюю на 42%.

Как сообщал УНИАН, в текущем году в Украине собрано 32,2 млн тонн ранних зерновых, из которых 22,8 млн тонн приходится на пшеницу, 7,7 млн тонн на ячмень. Урожай кукурузы в 2013 году Минагропрод прогнозирует на уровне 26 млн тонн, масличных - 13 млн тонн.