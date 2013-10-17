Украина намерена поставить в Китай 5 млн тонн зерновых

Украина в 2013/2014 маркетинговом году (МГ, июль 2013 –июнь 2014) планирует поставить в Китай до 5 млн тонн зерновых и зернобобовых и до 350 тыс. тонн подсолнечного масла.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Кабинете министров сообщил глава министерства Николай Присяжнюк.

«Мы прогнозируем поставить зерновых в Китай в объеме 5 млн тонн», - сказал он.

По словам Присяжнюка, по объемам экспорта зерна, которые в 2013/2014 МГ оцениваются министерством в 29-30 млн тонн, Украина займет второе место в мире, уступив лишь США.

Как сообщал УНИАН, Государственная продовольственно-зерновая корпорация согласно контракту с Эксимбанком Китая должна поставить в 2013/2014 маркетинговом году КНР 4 млн тонн зерновых.

Минагропрод прогнозирует урожай зерновых и зернобобовых на уровне 60 млн тонн против 46,2 млн тонн в 2012 году. В прошлом МГ Украина поставила на внешние рынки около 23 млн тонн зерна.