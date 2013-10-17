Россельхознадзор запросил информацию о поставщиках молочной продукции для Roshen

Москва. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) запросила в Государственной ветеринарной и фитосанитарной службе Украины информацию о предприятиях, поставляющих молочную продукцию для компании Roshen, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

«В запросе выражается просьба о представлении информации о предприятиях, поставляющих молочную продукцию в адрес компании Roshen для производства кондитерской продукции», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 29 июля Роспотребнадзор ввел запрет на поставки в РФ кондитерской продукции с украинских фабрик корпорации Roshen в связи с несоответствующим качеством.

31 июля Roshen приостановил поставки всех видов кондитерских изделий в Россию.

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В начале августа Роспотребнадзор сообщил, что основной претензией к кондитерским изделиям Roshen является невыполнение законодательства в сфере защиты прав потребителей, в частности, несоответствие информации о пищевой ценности продукции, указанной на этикетке.

В середине августа по итогам российско-украинских переговоров с участием главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко и министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Присяжнюка было принято решение о том, что инспекции пройдут на всех украинских заводах компании, и Роспотребнадзор будет осуществлять контроль за каждой партией конфет совместно с украинскими лабораториями. Подписанный во время встречи протокол предусматривает создание специальной комиссии по гармонизации стандартов двух стран, а также аккредитацию украинских лабораторий при Роспотребнадзоре.

16 октября во время 10-го заседания Комитета по вопросам экономического сотрудничества украинско-российской межгосударственной комиссии было принято решение, что Роспотребнадзор приступит к проверке украинских кондитерских фабрик корпорации Roshen в понедельник, 21 октября.

17 октября премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил, что работа инспекции Роспотребнадзора по проверке украинских кондитерских фабрик корпорации Roshen завершится до 4 ноября.