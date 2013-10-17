Присяжнюк надеется, что Roshen вернется на рынок России с 1 ноября

Роспотребнадзор должен завершить проверку украинских кондитерских фабрик корпорации Roshen до 1 ноября, после чего запрет на поставку продукции компании в Россию может быть снят.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Кабинете министров сообщил глава Министерства аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

«Я надеюсь, что кондитерская продукция будет проинспектирована, и с 1 ноября она получит право на поставки в Российскую Федерацию», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, Роспотребнадзор должен приступить к инспекции украинских фабрик Roshen с 21 октября.

29 июля Роспотребнадзор ввел запрет на поставки в РФ кондитерской продукции с украинских фабрик корпорации Roshen в связи с несоответствующим качеством.

31 июля Roshen приостановил поставки всех видов кондитерских изделий в Россию.

В начале августа Роспотребнадзор сообщил, что основной претензией к кондитерским изделиям Roshen является невыполнение законодательства в сфере защиты прав потребителей, в частности, несоответствие информации о пищевой ценности продукции, указанной на этикетке.

В середине августа по итогам российско-украинских переговоров с участием главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко и министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Присяжнюка было принято решение о том, что инспекции пройдут на всех украинских заводах компании, и Роспотребнадзор будет осуществлять контроль за каждой партией конфет совместно с украинскими лабораториями. Подписанный во время встречи протокол предусматривает создание специальной комиссии по гармонизации стандартов двух стран, а также аккредитацию украинских лабораторий при Роспотребнадзоре.

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