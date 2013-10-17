Минагропрод снизил прогноз недосева озимых

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины прогнозирует, что недосев озимых из-за неблагоприятных погодных условий может составить 400-500 тыс. га, тогда как ранее ведомство ожидало, что аграрии не успеют засеять озимыми 1-1,2 млн га.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Кабинете министров сообщил глава министерства Николай Присяжнюк.

«Мы видим, что даже если мы недосеем 400-500 тыс. га, то это не катастрофично. И понятно, что мы будем готовы провести весенне-полевые работы в полном объеме, что баланс площадей был сохранен», - сказал Присяжнюк.

По его словам, на сегодняшний день в Украине озимыми засеяно на 600 тыс. га меньше, чем к аналогичной дате прошлого года.

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Как сообщал УНИАН, из-за дождливой погоды в сентябре в Украине замедлилась посевная кампания, что может привести к недосеву и снижению урожайности озимых. Сев озимых под урожай 2014 года планировалось провести на площади 8,2 млн га.

Украинские аграрии к 11 октября засеяли озимыми зерновыми культурами 5,34 млн га, или 65% от прогноза, что на 22,5% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года. Сев озимой пшеницы и тритикале проведен на площади 4,6 млн га (69% от прогноза), ржи – 214 тыс. га (71%), озимого ячменя – 1514 тыс. га (43%). Озимый рапс посеян на площади 872 тыс. га (96%).