Российская таможня особо тщательно проверяет украинскую кондитерку - Присяжнюк

Таможенные подразделения Российской Федерации проводят более тщательный, нежели ранее, досмотр украинских грузов с кондитерскими изделиями и требуют внесения залога.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Кабинете министров сообщил глава министерства Николай Присяжнюк.

«На таможне Российской Федерации часть нашей кондитерки подлежит полному досмотру. То есть вся продукция выгружается. Украинские производители должны положить залоговую цену 60% от стоимости и в течение 60 дней она должна вернуться им обратно. Но пока ни одна сумма не была возвращена», - сказал Присяжнюк.

По его словам, такое положение дел не может устраивать Украину, и данный вопрос поднимался на встрече премьер-министра Украины Николая Азарова и премьер-министра России Дмитрия Медведева 15 октября в Калуге. Присяжнюк отметил, что Медведев пообещал взять под личный контроль эту проблему.

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Как сообщал УНИАН, 29 июля Роспотребнадзор ввел запрет на поставки в РФ кондитерской продукции с украинских фабрик корпорации Roshen в связи с несоответствующим качеством.

31 июля Roshen приостановил поставки всех видов кондитерских изделий в Россию.

С 21 октября Роспотребнадзор должен приступить к инспектированию фабрик Roshen в Украине.

По словам премьер-министра Украины Николая Азарова, работа инспекции Роспотребнадзора по проверке украинских кондитерских фабрик корпорации Roshen завершится до 4 ноября.