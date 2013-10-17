Присяжнюк: зерновой пул - это не политическая и не экономическая организация

Причерноморский зерновой пул, созданием которого в ближайшие полгода будут заниматься Украина, Россия и Казахстан, будет заниматься информационно-консультационной работой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Кабинете министров сообщил глава министерства Николай Присяжнюк.

«Если мы говорим о Причерноморском зерновом комитете… то это на сегодняшний день не политическая, не экономическая, а информационно-консультационная организация», - сказал министр.

По словам Присяжнюка, пул, в первую очередь, призван изучать конъюнктуру внешнего и внутреннего рынков.

«Какие задания (пула – УНИАН): прогноз, балансы, перспективы экспорта и аналитика внешнего рынка…изучение внутригосударственного спроса», - сказал глава Минагропрода, добавив, что институция также будет разрабатывать проекты развития зерновой логистики и инфраструктуры.

Присяжнюк отметил, что к обсуждению цели и задач зернового пула также будут привлечены другие страны-производители зерна, относящиеся к Причерноморскому бассейну.

Вместе с тем, министр не исключил в дальнейшем трансформации Причерноморского зернового пула в организацию с большим количеством функций.

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Как сообщал УНИАН, 15 октября премьер-министр Украины Николай Азаров и премьер-министр России Дмитрий Медведев подписали договоренности о создании Причерноморского зернового пула. По словам Азарова, пул будет создан в течение полугода. Однако идея создания такой организации не находит поддержки среди украинских экспертов. К примеру, глава Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко считает, что создание зернового пула принесет зернотрейдерам, работающим в Украине, существенные убытки.

Справка УНИАН. Идея создания зернового пула между Украиной, РФ и Казахстаном обсуждается уже несколько лет, однако конкретных решений ранее принято не было, а министр Присяжнюк неоднократно называл эту идею невыгодной и неперспективной.