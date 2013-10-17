Миндоходов не видит проблемы с украинской кондитеркой на российской таможне

Министерство доходов и сборов Украины не видит проблемы с проверкой грузов украинской кондитерской продукции на таможне Российской Федерации, заявил в четверг после заседания правительства министр доходов и сборов Александр Клименко.

Как передает корреспондент УНИАН, комментируя заявление министра аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка о том, что грузы кондитерской продукции Украины на таможне России подвергаются более тщательным проверкам, Клименко отметил: «Я не думаю, что есть какая-то проблема. Буквально вчера у меня была встреча с руководителем российской таможни (главой Федеральной таможенной службы Российской Федерации Андреем Бильяниновым - УНИАН) и мы оговорили план по решению вопросов, которые могут возникнуть на российско-украинской границе. Полученную информацию (о более тщательной проверке грузов - УНИАН) мы, конечно, попросим у министра Присяжнюка».

Как уточнил Клименко, между таможнями наоборот достигнута договоренность о развитии российско-украинских отношений и снятии всех спорных вопросов. По его словам, был подписан соответствующий меморандум между таможнями.

Как сообщал УНИАН, 17 октября на брифинге в Кабинете министров Присяжнюк заявил, что таможенные подразделения Российской Федерации проводят более тщательный, нежели ранее, досмотр украинских грузов с кондитерскими изделиями и требуют внесения залога.

«На таможне Российской Федерации часть нашей кондитерки подлежит полному досмотру. То есть вся продукция выгружается. Украинские производители должны положить залоговую цену 60% от стоимости и в течение 60 дней она должна вернуться им обратно. Но пока ни одна сумма не была возвращена», - сказал Присяжнюк.

По его словам, такое положение дел не может устраивать Украину, и данный вопрос поднимался на встрече премьер-министра Украины Николая Азарова и премьер-министра России Дмитрия Медведева 15 октября в Калуге. Присяжнюк отметил, что Медведев пообещал взять под личный контроль эту проблему.