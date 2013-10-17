Россия разрешила трем белорусским предприятиям возобновить поставки свинины

Москва. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России разрешила трем белорусским предприятиям возобновить поставки свинины на российский рынок, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

«Анализ информации о мерах, предпринимаемых белорусской ветеринарной службой по борьбе с африканской чумой свиней, а также итоги проведенной специалистами Россельхознадзора проверки белорусских предприятий по переработке свинины, позволили снять временные ограничения на поставку продукции свиноводства Минского, Борисовского и Слуцкого мясокомбинатов», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 8 июля Россия ограничила поставки продукции свиноводства из Витебской области Беларуси из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС).

Ранее Украина запретила ввоз свинины из Беларуси из-за обнаружения на территории этой страны чумы свиней.

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Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте здоровых и больных животных, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении животных). Вакцины нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Животные с подозрительным заболеванием уничтожаются. Для человека АЧС безопасна.