Онищенко призывает украинскую Госпотребинспекцию подключиться к проверке Roshen

Глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко считает, что перед тем, как Украине обращаться в международные организации для урегулирования вопроса о запрете поставок кондитерских изделий украинских фабрик корпорации Roshen в Российскую Федерацию, украинской Государственной инспекции по защите прав потребителей также нужно заняться проверкой продукции компании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Онищенко сообщил журналистам в Киеве в четверг.

«Пожалуйста, прежде чем к Европе обращаться, еще куда-то обратитесь в вашу Госпотребинспецию», - сказал Онищенко.

В свою очередь глава Госпотребинспекции Сергей Орехов сообщил, что, несмотря на то, что ранее ведомство не планировало проверять кондитерские изделия Roshen, в ближайшее время оно все-таки займется этим.

«В настоящее время в плане (проверок – УНИАН) не стояла компания Roshen, однако сейчас…и мы ее будем проверять», - сказал Орехов.

Вместе с тем, Онищенко отметил, что видит определенный прогресс в разрешении данной проблемы.

«Намечено движение вперед. На следующей неделе сюда приедут наши эксперты», - сказал глава Роспотребнадзора.

Он также сообщил, что у ведомства еще остались претензии к документации, которую подготовила Украина для проведения инспектирования фабрик, однако эти вопросы должны быть разрешены в ходе проверок.

Говоря о возможных сроках возвращения продукции Roshen на российский рынок, глава Роспотребнадзора сказал, что все будет зависеть от тех выводов, которые сделают российские эксперты после завершения инспектирования фабрик.

Как сообщал УНИАН, Роспотребнадзор должен приступить к инспекции украинских фабрик Roshen с 21 октября.

29 июля Роспотребнадзор ввел запрет на поставки в РФ кондитерской продукции с украинских фабрик корпорации Roshen в связи с несоответствующим качеством.

31 июля Roshen приостановил поставки всех видов кондитерских изделий в Россию.

В начале августа Роспотребнадзор сообщил, что основной претензией к кондитерским изделиям Roshen является невыполнение законодательства в сфере защиты прав потребителей, в частности, несоответствие информации о пищевой ценности продукции, указанной на этикетке.

В середине августа по итогам российско-украинских переговоров с участием главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко и министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Присяжнюка было принято решение о том, что инспекции пройдут на всех украинских заводах компании, и Роспотребнадзор будет осуществлять контроль за каждой партией конфет совместно с украинскими лабораториями. Подписанный во время встречи протокол предусматривает создание специальной комиссии по гармонизации стандартов двух стран, а также аккредитацию украинских лабораторий при Роспотребнадзоре.