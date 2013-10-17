В Украине сокращается производство водки

Производство водки с содержанием спирта менее 45,4% в Украине в январе-сентябре 2013 года сократилось на 19,5% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 19,4 млн дал, сообщает Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, в сентябре производство водки сократилось на 31,6% по сравнению с сентябрем прошлого года и уменьшилось на 2,6% по сравнению с августом 2013 года - до 2,1 млн дал.

По данным Госстата, производство коньяка и бренди в Украине в январе-сентябре текущего года увеличилось на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 2,8 млн дал.

В сентябре текущего года производство коньяка и бренди увеличилось на 10,6% по сравнению с сентябрем 2012 года и на 22,6% по сравнению с августом текущего года - до 0,4 млн дал.

Также сообщается, что производство ликеров и других спиртных напитков в Украине в январе-сентябре 2013 года уменьшилось на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 8,6 млн дал.

В сентябре 2013 года производство ликеров и других спиртных напитков увеличилось на 3,3% по сравнению с сентябрем 2012 года и уменьшилось на 5,4% по сравнению с августом текущего года - до 0,9 млн дал.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году производство водки и других крепких спиртных напитков в Украине выросло на 1,6% по сравнению с 2011 годом - до 33,8 млн декалитров.