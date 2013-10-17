Аграрный сектор будут развивать по новой Стратегии

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании поддержал разработанную Министерством аграрной политики и продовольствия Стратегию развития аграрного сектора до 2020 года, сообщила пресс-служба министерства.

По словам главы ведомства Николая Присяжнюка, Стратегия предусматривает рост валового производства продукции сельского хозяйства в 1,3 раза, экспорта – на 3-4% ежегодно, а валовой сбор зерновых к 2020 году - на уровне 80 млн тонн.

«Принятие Стратегии позволит, прежде всего, нарастить объемы валового производства продукции сельского хозяйства в 1,3 раза, увеличивать объемы экспорта продукции АПК на 3-4% ежегодно. А за счет внедрения инновационных технологий, качественных семян, технического переоснащения вал зерновых составит до 80 миллионов тонн», - цитирует пресс-служба Присяжнюка.

Кроме того, реализация Стратегии должна повлечь за собой приток инвестиций в украинский АПК, помочь развитию племенного и семенного бизнеса и технической модернизации отрасли.

Документ также декларирует сохранение специального режима налогообложения для селообразующих хозяйств, однако предусматривает действие фиксированного сельскохозяйственного налога с дифференциацией ставки по категориям хозяйств и видам деятельности.

Вместе с тем, одним из основных заданий Стратегии Минагропрод называет поддержку малых и средних сельхозпроизводителей. Одной из целей программы является повышение доходов таких товаропроизводителей в 1,8-2 раза. Кроме того, реализация Стратегии предусматривает государственную помощь аграриям в доступе к дешевым финансовым ресурсам.

Как сообщал УНИАН, рост валового производства продукции сельского хозяйства в 2013 году Минагропрод оценивает на уровне 9-11%. Валовой сбор зерновых и зернобобовых в этом году ожидается на уровне 60 млн тонн, что превысит предыдущий рекорд независимой Украины в 2011 году, когда страна собрала урожай в 56,7 млн тонн. По прогнозам Минагропрода, украинские аграрии в 2013 году могут нарастить выручку от экспорта сельскохозяйственной продукции до 21 млрд долларов, что на 15,4% больше, чем в 2012 году.