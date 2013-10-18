Kernel увеличил продажи зерна на 74%

Варшава. Один из крупнейших в Украине агропромышленных холдингов - Kernel, в июле-сентябре текущего года (1 квартал 2014 финансового года) увеличил продажи зерна в годовом выражении на 73,7% - до 884,838 тыс. тонн, главным образом, за счет роста продаж через Таманский порт в Российской Федерации.

Согласно отчету компании, которым располагает УНИАН, рост продаж из Украины оказался меньшим из-за слабого осеннего сбора урожая, нежелания фермеров продавать зерно по низким ценам, а также ожиданий получить возврат НДС за экспорт зерна, который должны начать выплачивать с 2014 года.

Компания также сообщила о сокращении переработки подсолнечных семян почти наполовину - до 232,249 тыс. тонн, назвав причиной слабые переходные запасы сырья с предыдущего сезона и недостаточное количество поставок нового сезона из-за плохой погоды.

Уменьшение переработки семян вместе с небольшими запасами наливного масла сократили его продажу в сравнении с 1 кварталом 2013 финансового года на 50,4% - до 98,710 тыс. тонн.

Продажи бутилированного масла снизились на 15% - до 22,4 тыс. литров на фоне сокращения его производства на четверть - до 15,209 тыс. литров.

Продажа рафинированного масла за отчетный период снизилась на 34,6% - до 15,888 тыс. тонн.

Компания также сообщила о росте на 5,1% перевалки через принадлежащие ей порты - вместе с Таманским, в котором она владеет 50% долей - до 778,164 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, Kernel в четвертом квартале 2013 финансового года (за апрель-июнь 2013 года) увеличила продажи зерна в годовом выражении в 2,9 раза - до 790,874 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Холдинг Kernel («Кернел»), контролируемый украинским бизнесменом Андреем Веревским, является крупнейшим в Украине производителем и экспортером подсолнечного масла, а также одним из крупнейших экспортеров зерновых и крупным производителем сельскохозяйственных продуктов. Компания также предоставляет услуги по хранению сельхозпродуктов, экспорту через принадлежащие ей терминалы на Черном море и занимается производством бутилированного растительного масла, а также сахара.

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