Присяжнюк рассказал, кто должен заниматься восстановлением орошения на юге страны

Проводить работы по восстановлению систем орошения на юге Украины за счет кредита от китайского Экспортно-импортного банка в 3 млрд долл. должна государственная корпорация.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на Всеукраинском аграрном форуме сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

«Я буду предлагать… создание государственной корпорации по системе орошения и осушения», - сказал Присяжнюк.

По его словам, правительство еще не приняло окончательного решения о том, кто будет получателем и распорядителем средств от Китая.

Как сообщал УНИАН, 1 октября министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк сообщил, что Украина намерена привлечь у Экспортно-импортного банка Китая кредит на 3 млрд долл. под государственные гарантии для восстановления системы орошения на юге страны. Ставка по кредиту составит 6,5% годовых, включая все расходы. Срок погашения кредита – 10 лет. Выплата должна начаться через пять лет после выдачи займа. По словам министра, привлеченных средств хватит на то, чтобы восстановить систему орошения на 1,2-1,4 млн га, тогда как всего восстановление орошения необходимо провести на 2,5 млн га.