Экспорт украинской курятины в ЕС может начаться в ноябре

Украинские птицеводы начнут поставки курятины в Европейский Союз в ноябре текущего года, сообщил председатель совета директоров «Союза птицеводов Украины» Александр Бакуменко.

Как передает корреспондент УНИАН, в кулуарах Всеукраинского аграрного форума он сказал журналистам: «Поставки (курятины в ЕС - УНИАН) будут в ноябре».

По словам Бакуменко, разрешение экспортировать яйца и яичные продукты в ЕС украинские производители должны получить до конца 2013 года.

Как сообщал ранее УНИАН, пазрешение на экспорт продукции птицеводства в страны ЕС Украина получила 24 июля 2013 года после вступления в силу утвержденного Еврокомиссией перечня украинских предприятий, имеющих на это право.

При этом право на поставку своей продукции в ЕС получили три предприятия агрохолдинга «МХП»: Мироновская птицефабрика (охлажденная и замороженная курятина), Снятинская птицефабрика (гусиное мясо, фуа-гра) и Мироновский мясоперерабатывающий завод «Легко» (готовые мясные продукты).

Ранее агрохолдинг прогнозировал начало поставок в сентябре-октябре 2013 года.

По словам председателя правления «МХП» Юрия Косюка, в перспективе холдинг готов экспортировать в ЕС 30-50 тыс. тонн собственной продукции ежегодно.

Компания «Мироновский хлебопродукт» – один из крупнейших украинских производителей аграрной продукции. Помимо птицеводства и смежных производств, холдинг занимается выращиванием кукурузы, подсолнечника, пшеницы, рапса, фруктов, а также производством говядины, колбасных изделий.

На рынке холдинг представлен торговыми марками «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народов», «Бащинский», «Европродукт», «Сертифицированный Ангус», «Фуа Гра». Земельный банк компании к концу 2012 года составлял около 280 тыс. гектаров.