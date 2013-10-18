Украинские аграрии требуют моратория на изменение льготного налогообложения

Украинские аграрные ассоциации и товаропроизводители настаивают на том, чтобы Верховная Рада и Кабинет министров ввели мораторий на внесение изменений в Налоговый кодекс, касающихся специального режима налогообложения для сельхозпроизводителей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом их представители заявили на Всеукраинском аграрном форуме в Киеве.

«Мы будем настаивать на принятии закона о запрете на эти (налоговые - УНИАН) изменения до 2018 года», - сказал глава Аграрного союза Украины Геннадий Новиков.

По его словам, отмена фиксированного сельскохозяйственного налога и льгот по уплате налога на добавленную стоимость для аграриев приведет к снижению темпов развития отрасли и существенным убыткам для производителей.

Генеральный директор холдинга «Бахмутский Аграрный Союз» Юрий Акневский отметил, что рост сельхозпроизводства в Украине в последние годы стал возможен во многом благодаря действующей системе налогообложения и отсутствия существенных изменений в ней.

«Тот объем и тот уровень сельхозпроизводства, который есть, достигнут благодаря тому, что в течение последних 10 лет была примерно управляемая и понятная нормативно-правовая база и правила игры не менялись каждые полгода. На этом и был создан бизнес», - сказал Акневский.

По его словам, в случае отмены специального режима налогообложения для аграриев, инвестиционная привлекательность отрасли будет сведена к нулю.

«Все эти инновации мало того, что могут привести к убыточности отрасли и многомиллионным потерям, они практически приводят к нулю инвестиционную привлекательность отрасли. Инвестор не будет вкладывать деньги в бизнес, развитие которого непонятно», - сказал бизнесмен.

Вместе с тем, президент ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Алекс Лисситса считает, что для благополучного развития украинского АПК также необходимо вернуть возврат НДС при экспортных операциях с зерном и отказаться от изменений в Земельный кодекс, касающихся оборота земель сельскохозяйственного назначения, до 2016 года.

«Мы требуем не продолжать нулевую ставку НДС при экспорте зерна, и мы также требуем продлить земельный мораторий, как это и прописано законом, до 2016 года», - заявил Лисситса.

Как сообщал УНИАН, режим льготного налогообложения для сельхозпроизводителей действует в Украине с 1998 года. Однако Национальным планом действий на 2013 год предусмотрено внесение на рассмотрение Верховной Рады Украины проекта закона о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно реформирования фиксированного сельскохозяйственного налога и пересмотра льгот по оплате налога на добавленную стоимость и налога на прибыль предприятия.

Аграрии уже неоднократно выступали с требованием отказаться от идеи внесения каких-либо изменений в Налоговый кодекс, касающихся спецрежима налогообложения. По подсчетам аграрных ассоциаций, если правительство примет решение об отмене налоговых льгот для сельхозпроизводителей, то их потери составят 19 млрд грн. При этом количество убыточных сельхозпредприятий вырастет до 50% с 17-30%, а сокращение валового объема производства сельхозпродукции составит 8-10%.

В апреле министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк заявил, что намерен настаивать на продлении льготного режима налогообложения аграриев до 1 января 2018 года, предлагая таким образом ввести мораторий на внесение изменений в Налоговый кодекс.