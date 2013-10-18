Продукция Roshen безопасна - посол РФ в Украине

Качество продукции Рошен не вызывает сомнений у Российской Федерации, она безопасна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам посол России в Украине Михаил Зурабов во время открытия украинско-российской гуманитарной гимназии в Киеве.

«Что касается продукции Roshen, нет проблем с качеством, она безопасна. Но есть проблемы, которые связаны с соблюдением технологии производства, с использованием некоторых ингредиентов, которые, например, не сертифицированы в соответствии с законодательством РФ», - сказал он.

Зурабов напомнил, что такая же ситуация была с украинскими сырами, когда временно запретили их ввоз на территорию России.

По словам посла, Россия заинтересована в том, чтобы у нее была возможность делегировать целый ряд контрольных функций аккредитованным украинским лабораториям, которые бы осуществляли контроль качества продукции перед поставкой в РФ «должным образом».

«Второй вопрос — более оперативное взаимодействие, связанное с аккредитацией перед поставками в РФ», - добавил посол РФ.

Как сообщал УНИАН, Роспотребнадзор должен приступить к инспекции украинских фабрик Roshen с 21 октября.

29 июля Роспотребнадзор ввел запрет на поставки в РФ кондитерской продукции с украинских фабрик корпорации Roshen в связи с несоответствующим качеством.

31 июля Roshen приостановил поставки всех видов кондитерских изделий в Россию.

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В начале августа Роспотребнадзор сообщил, что основной претензией к кондитерским изделиям Roshen является невыполнение законодательства в сфере защиты прав потребителей, в частности, несоответствие информации о пищевой ценности продукции, указанной на этикетке.

В середине августа по итогам российско-украинских переговоров с участием главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко и министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Присяжнюка было принято решение о том, что инспекции пройдут на всех украинских заводах компании, и Роспотребнадзор будет осуществлять контроль за каждой партией конфет совместно с украинскими лабораториями.

Подписанный во время встречи протокол предусматривает создание специальной комиссии по гармонизации стандартов двух стран, а также аккредитацию украинских лабораторий при Роспотребнадзоре.