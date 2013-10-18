Украина уже собрала 46,5 млн тонн зерновых

Украинские аграрии к 18 октября собрали 46,5 млн тонн зерновых и зернобобовых с 13,2 млн га площадей, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Согласно сообщению, средняя урожайность по стране к указанной дате составила 35,3 ц/га против 29,4 ц/га на 11 октября 2012 года.

В министерстве также сообщили, что кукуруза убрана на площади 2,3 млн га, намолочено 13,2 млн тонн при урожайности 57,1 ц/га (в 2012 г. – 42,6 ц/га). Уборка гречихи проведена на площади 165 тыс. га, собрано 196 тыс. тонн при урожайности 11,9 ц/га. Рис убран с 11 тыс. га, собрано 74 тыс. тонн при урожайности 65,1 (66,2 ц/га).

Кроме того, уборка подсолнечника проведена на 4,2 млн га, намолочено почти 8,8 млн тонн при урожайности 20,7 ц/га (16,4 ц/га). Соя обмолочена на площади 889 тыс. га, собрано 1,8 тыс. тонн при урожайности 19,9 ц/га (16,2 ц/га).

Сахарная свекла выкопана на 181 тыс. га, накопано почти 7 млн тонн при урожайности 388 ц/га (364 ц/га). На сахарные заводы вывезено 5,6 млн тонн свеклы.

Как сообщал УНИАН, в текущем году в Украине собрано 32,2 млн тонн ранних зерновых, из которых 22,8 млн тонн приходится на пшеницу, 7,7 млн тонн на ячмень. Урожай кукурузы в 2013 году Минагропрод прогнозирует на уровне 26 млн тонн, масличных - 13 млн тонн. В целом министерство ожидает, что в 2013 году Украина соберет рекордные 60 млн тонн зерна против 46,2 млн тонн в 2012 году.