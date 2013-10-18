Аграрии засеяли озимыми зерновыми 84% площадей

Украинские аграрии к 18 октября засеяли озимыми зерновыми культурами 6,9 млн га, или 84% от прогноза, что на 7,1% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Согласно сообщению, в частности, сев озимой пшеницы и тритикале проведен на площади 5,77 млн га (86% от прогноза), ржи – 224 тыс. га (75%), озимого ячменя – 894 тыс. га (75%).

По данным министерства, к 18 октября обработано 10,2 млн га, или 73% от прогноза, в том числе глубокая вспашка проведена на площади 838 тыс. га (96% от прогноза).

Как сообщал УНИАН, из-за дождливой погоды в сентябре в Украине замедлилась посевная кампания, что может привести к недосеву и снижению урожайности озимых.

По словам главы Минагропрода Николая Присяжнюка, недосев озимых может составить 400-500 тыс. га.

Сев озимых под урожай 2014 года планировалось провести на площади 8,2 млн га.