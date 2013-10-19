Московские овощебазы заменят три агрокластера

Правительство Москвы выступило с инициативой заменить устаревшие овощебазы тремя агрокластерами. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Проект предусматривает строительство трех объектов на северном, южном и западном направлениях Московской области, передает ИТАР-ТАСС.

Самый большой центр, по данным департамента торговли и услуг Москвы, будет располагаться на южном направлении на участке площадью 220 га между Варшавским и Калужским шоссе. Там планируется возвести 440 тыс. кв метров складских площадей с товарооборотом около 2,6 млн тонн свежей продукции в год. Комплекс с пропускной способностью около 8 тыс. машин в сутки будет обслуживать около 4,5 тыс. человек.

Северный кластер, способный принять 1,1 млн тонн свежей продукции в год, расположится на Ленинградском шоссе в районе Молжаниново на территории в 227 га. Комплекс, рассчитанный на пропуск 4 тыс. машин в сутки будет также иметь выезды к Международному и Новому Ленинградскому шоссе. Планируемая площадь сооружений логистического центра - 195 тысяч кв метров, количество сотрудников - около 2 тысяч человек.

Западный кластер появится на Боровском шоссе в район Марушкино и будет состоять из 100 тыс. кв метров складов и зданий на площади 30 га. Товарооборот западного кластера составит 0,6 млн тонн свежей продукции, пропускная способность рассчитана на 2 тысячи машин в сутки, количество обслуживающего персонала - порядка 1 тысячи человек.

Московские власти рассчитывают, что реализация данного проекта даст сельхозпроизводителям гарантированный сбыт своей продукции, сократит для бизнеса закупочные цены и увеличит производство конкурентоспособной продукции.

Однако, по мнению профессора Московского государственного строительного университета Азария Лапидуса, в будущем Москве потребуется больше логистических центров. "Город огромный, поэтому потребуется больше направлений. Сейчас планируется строительство только трех центров, но, по меньшей мере, их должно быть шесть-семь. Мало того, для создания подобных проектов необходима развитая инфраструктура: должен быть большой участок, удобный подъезд и т.д.", - констатирует эксперт.

По оценкам Лапидуса, девелоперам, которые заинтересуются строительством таких центров, придется потратить миллиарды рублей. Однако таких инвесторов будет много, так как это выгодный бизнес. "Например, оборот базы в Бирюлево, которая закрылась, составлял 100 млн рублей в день", - напоминает он. Глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк ранее оценил годовой доход этой базы от аренды в 1 млрд рублей.

По словам Немерюка, развивать территорию агрокластера на условиях концессии должен будет владелец земельного участка. Среди претендентов на участие в проектах участники девелоперского рынка называют структуры крупного предпринимателя, развивающего сеть отелей "Азимут" Александра Клячина. "У них есть участок недалеко от Химок", - подтверждает источник, близкий к предпринимателю.

Правительство Москвы уже давно стимулирует бизнес к созданию крупных логистических центров взаимен сносимых рынков. Ускорить программу по открытию новых центров и приступить к решительным действиям власти вынуждены в результате закрытия Покровской плодоовощной базы в Бирюлево.

Оно стало следствием возникших 13 октября 2013 года массовых беспорядков в этом районе Москвы после убийства предположительно гражданином Азербайджана россиянина Егора Щербакова. Собравшиеся требовали найти и наказать убийцу, возникли массовые волнения, были разгромлены ТЦ "Бирюза", Покровская плодоовощная база. Полиция задержала 400 человек, 15 октября подозреваемый в убийстве Орхан Зейналов был пойман органами правопорядка в Коломне и доставлен в Москву для проведения следственных действий.

О полном закрытии Покровской базы (пока она официально закрыта временно) после возникших беспорядков ходатайствовал в суд Роспотребнадзор из-за нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства. Суд 16 октября приостановил ее работу пока на 90 суток.

Сейчас товар с бирюлевской овощебазы распределен по 14 складам Москвы, но проблема остается актуальной.

По словам Собянина, кроме бирюлевской базы, в городе за 2,5 года закрыты 30 рынков и 10 тысяч точек мелкорозничной торговли. Собянин подчеркнул, что городу нужна развитая инфраструктура хранения. "Чтобы вместо открытых рынков были нормальные магазины, вместо таких овощных баз, которые используют огромное количество ручного труда, - более автоматизированные предприятия. И расположенные не в черте города, а за городом", - обозначил ранее свою позицию Собянин.

Накануне заммэра Москвы по вопросам строительства Марат Хуснуллин сообщил, что власти Москвы все промзоны города "взяли в проработку". "У нас есть 4 тысячи гектаров промзон, которые в первую очередь нужно рассмотреть", - добавил заммэра. По его словам, власти уже приняли решение по 1,2 тысячи га.

При этом уже через два-три месяца власти Москвы могут принять решение о том, что могло бы появиться на месте промзоны в районе Бирюлево. "Промзона в Бирюлеве есть в планах по реорганизации. Поэтому мы в течение ближайших двух-трех месяцев рассмотрим и примем решение, что там потенциально должно быть", - сказал Хуснуллин. Он также не исключил, что вместо промзоны там могут создать технопарк.

Всего в Московском регионе работает 50 продовольственных оптово-логистических предприятий, из них 18 крупных баз сопоставимы по объему с закрытой Покровской базой. Суммарно эти базы включают около 30 тыс помещений, которые приспособлены для хранения сухих продуктов и около 18 тысяч кв м свободных площадей под хранение охлажденной продукции, отметил ранее Немерюк.