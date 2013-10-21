«Мегабанк» получил кредит на финансирование аграрных проектов

Европейский фонд Юго-Восточной Европы (EFSE) предоставил «Мегабанку» кредит на 10 млн долл. сроком на 5 лет для финансирования проектов в аграрном секторе, говорится в сообщении украинского банка.

Кредитное соглашение было подписано 15 октября.

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Справка УНИАН. Деятельность EFSE направлена на стимулирование экономического развития и процветания в Албании, Армении, Азербайджане, Беларуси, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Хорватии, Республике Македония, Косово, Грузии, Молдове, Черногории, Румынии, Сербии, Украины и Турции.

«Мегабанк» работает на рынке банковских услуг Украины с 1990 года. В состав акционеров «Мегабанка» входят Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Немецкий государственный банк (KfW) и Международная финансовая корпорация (IFC).