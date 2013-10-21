Производство сахара в Украине сократилось в 2,3 раза

Украина с начала 2013/2014 маркетингового года (МГ, сентябрь 2013 г. - август 2014 г.) по состоянию на 21 октября произвела 368,5 тыс. тонн свекловичного сахара, что почти в 2,3 раза меньше, чем на аналогичную дату прошлого маркетингового года, сообщили УНИАН в профильной ассоциации «Укрцукор».

К указанной дате переработкой сахара занимаются 36 заводов, тогда как к 21 октября 2012 года свеклу перерабатывали 62 предприятия. При этом сахарные заводы на сегодняшний день приняли на переработку 4,03 млн тонн сахарной свеклы против 8,15 млн тонн в прошлом году, из которых переработали 3 млн тонн (в 2012 году – 6,83 млн тонн).

Как сообщал УНИАН, «Укрцукор» прогнозирует, что производство сахара в текущем МГ составит 1,2-1,4 млн тонн, к переработке сахарной свеклы приступит 41 завод против 63, работавших в прошлом МГ.

По прогнозам Министерства аграрной политики и продовольствия, производство сахара в 2013/14 МГ составит 1,3-1,5 млн тонн, что полностью покроет внутреннюю потребность благодаря рекордным для страны переходящим запасам.

Под урожай сахарной свеклы 2013 года Украина засеяла 306 тыс. га площадей против 466 тыс. га в 2012 году. Сокращение посевных площадей связано с перепроизводством сахара и снижением рентабельности этого бизнеса в 2011-2012 годах.