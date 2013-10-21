Украине необходимо урегулировать вопрос регистрации ГМ- культур - эксперт НАН Украины

Украине в ближайшее время необходимо полностью урегулировать вопрос регистрации генно-модифицированных культур и стать участником общемирового рынка биотехнологий. Об этом в ходе круглого стола «Аграрные биотехнологии XXI века», который 18 октября прошел в пресс - клубе Днепропетровской областной организации НСЖУ, отметил эксперт Института пищевой биотехнологии и геномики НАН Украины, доктор биологических наук Борис Сорочинский.

По его словам, Украина, к сожалению, является сегодня только пассивным участником этого рынка, собственных исследований по вопросам биотехнологий проводит очень мало, а «регуляторная база не соответствует никакой логике и международной практике».

В частности Сорочинский отметил, что следует принять необходимые подзаконные акты к Закону Украины «О государственной системе биобезопасности».

Во время круглого стола Сорочинский предоставил данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и результаты более 130 исследовательских проектов, реализованных за 25 лет при участии более 500 независимых научно - исследовательских групп в Европейском Союзе. Исследования не выявили никаких негативных последствий для здоровья человека в результате потребления ГМ-продуктов населением стран, в которых они были разрешены.

«Главный вывод, который можно сделать состоит в том, что биотехнология и, в частности ГМО, по своей сути является не более рискованными, чем, например, традиционные методы растениеводства», - отметил ученый.

Сорочинский подчеркнул, что современная биотехнология основана на знаниях и «говорить о ее риски следует только на научном уровне, а не на уровне предположений и догадок».

По его словам, Украина имеет огромные возможности для использования аграрных биотехнологий. «Хотим мы или нет, эти технологии являются реалиями нашего времени и, если мы не планируем оказаться среди стран третьего мира, должны развиваться».

По мнению ученого, введя аграрную биотехнологию в нашей стране можно увеличить урожайность, снизить затраты на средства защиты растений, в частности гербицидов, экономить на топливе, что в свою очередь будет способствовать уменьшению выбросов углекислого газа.

Он также напомнил, что сейчас ведущими производителями биотехнологических культур являются США, Канада, Австралия. Быстрыми темпами внедряются новейшие биотехнологии в странах, которые развиваются. Лидерами здесь являются Китай, Индия, Бразилия, Аргентина, Южная Африка.

Справка. Круглые столы «Аграрные биотехнологии XXI века» проводятся в Украине в рамках информационно - образовательной программы, инициированной Комитетом по биотехнологиям Европейской Бизнес Ассоциации.