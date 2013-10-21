США и Украина угрожают лидерству Польши в производстве курятины - СМИ

Варшава . Украинские и американские производители курятины после создания зоны свободной торговли с ЕС создадут серьезную конкуренцию для ее производителей из Польши.

Об этом пишет в понедельник польская газета Puls Biznesu.

Издание отмечает, что национальные производители беспокоятся из-за планируемой либерализации торговли Евросоюза со США и Украиной после подписания договоров о свободной торговле.

"В Украине корм, который является главной расходной частью при производстве курятины, стоит значительно дешевле. В ценовой конкуренции у нас практически нет шансов", - цитирует издание главу польской группы Konspol Казимеж Пазган.

Газета написала, что производство курятины является одним из немногих секторов польской пищевой промышленности, который демонстрирует стабильный рост.

В этом году, по ее данным, национальное производство должно увеличиться на 8%, а экспорт - на 10%.

"По данным Национального совета производителей курятины (KRD), в этом году мы станем крупнейшим производителем в ЕС, опередив Францию", - отмечает газета.

Как сообщал УНИАН, Украина и Европейский Союз планируют подписать Соглашение об ассоциации и Зоне свободной торговли на Вильнюсском саммите в ноябре 2013 года.

США и Евросоюз в июне текущего года на саммите G-8 объявили о начале переговоров о создании трансатлантической зоны свободной торговли между ЕС и США, которые планируется завершить осенью 2014 года.