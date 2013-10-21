В Украине повысился уровень выполнения антитабачных законов

Общие оперативные действия в рамках меморандума о сотрудничестве между Государственной инспекцией Украины по вопросам защиты прав потребителей и членами коалиции "За свободную от табачного дыма Украину" позволили повысить уровень выполнения важных антитабачных законов.

Об этом во время заседания пятого Консультативного совета по защите прав потребителей государств-участников СНГ заявил председатель Госпотребинспекции Украины Сергей Орехов, передает пресс-служба ведомства.

Успешный опыт Госпотребинспекции Украиины был учтен всеми участниками Консультативного совета. Сообщили, что за 9 месяцев 2013 из проверенных Госпотребинспекцией Украины более чем 2 тыс. субъектов хозяйствования по соблюдению требований законодательства о мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения, нарушения установлены в 17,7% проверенного количества.

"Употребление табака является одной из самых больших опасностей для здоровья. От него ежегодно в мире умирает около шести миллионов человек - в среднем, один человек каждые шесть секунд. Страшным в этой статистике является тот факт, что табачная индустрия, в борьбе за прибыль, все больше втягивает и женщин, выпуская "женские" марки сигарет - тонкие, легкие, ароматизированные и нетрадиционно упакованные. Вследствие этого, на сегодняшний день более половины курильщиков - женщины, а именно от их здоровья зависит здоровье будущих поколений украинской нации. Именно поэтому борьба с курением - это один из приоритетов государственной политики", - подчеркнул глава Госпотребинспекции Украины Сергей Орехов.