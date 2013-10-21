Полномочия государственных и коммунальных органов в сфере мелиорации земель могут сократить

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде сократить полномочия государственных и коммунальных органов власти, связанных с предоставлением прав на строительство мелиоративных систем, частью которых являются и системы орошения, а также отдельных объектов инженерной инфраструктуры.

Согласно внесенному правительством законопроекту «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно использования мелиорированных земель и мелиоративных систем» (№3448, зарегистрирован 21 октября 2013 года), в частности, предлагается лишить сельские, поселочные и городские советы полномочий предоставлять разрешение на строительство мелиоративных систем. Документ также предполагает исключение из законодательства норм о необходимости утверждения Кабмином перечня общегосударственных систем мелиорации, а также утверждения им проектов строительства (реконструкции) этих объектов общегосударственного значения. Кроме того, законопроект предлагает отменить проведение отраслевой экспертизы проектно-сметной документации на строительство отдельных объектов инженерной инфраструктуры мелиоративных систем.

Вместе с тем, правительственный законопроект устанавливает ответственность за халатное отношение к мелиорированным землям и системам, использование орошаемых земель в поливном режиме.

Как сообщал УНИАН, 1 октября министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк сообщил, что Украина намерена привлечь у Экспортно-импортного банка Китая кредит на 3 млрд долл. под государственные гарантии для восстановления системы орошения на юге страны. По словам министра, привлеченных средств хватит на то, чтобы восстановить систему орошения на 0,8 млн га, тогда как всего восстановление орошения необходимо провести на 2,2 млн га.