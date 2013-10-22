Миндоходов аннулировало более 500 лицензий за продажу алкоголя и сигарет несовершеннолетним

Сотрудники Министерства доходов и сборов Украины в январе-сентябре 2013 года за продажу алкогольных напитков и табачных изделий несовершеннолетним лицам аннулировали 527 торговых лицензий на право розничной продажи этой подакцизной продукции, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, за 9 месяцев текущего года Миндоходов оштрафовало предпринимателей на 1,5 млн грн за продажу алкоголя и сигарет несовершеннолетним.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году органы налоговой службы наложили 700 тыс. грн штрафов на предприятия торговли за продажу алкоголя и сигарет лицам, не достигшим 18 лет.

Справка УНИАН. В соответствии с действующим законодательством, продажа алкогольных напитков и табачных изделий несовершеннолетним наказывается аннулированием лицензий и штрафными санкциями. Размер штрафа, который применяется к предприятию, составляет 6800 грн.

Кроме того, потерять лицензию можно за продажу алкогольных и табачных изделий в неопределенных для этого местах, неуплату очередного платежа за лицензию в течение 30 дней с момента ее приостановления, а также по заявлению субъекта хозяйствования.