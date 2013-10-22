Глава Роспотребнадзора Онищенко уходит в отставку

Глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко покидает пост в связи с истечением срока полномочий, новым руководителем будет назначена его заместитель Анна Попова, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера РФ Ольгу Голодец.

"У Геннадия Григорьевича Онищенко истек срок полномочий на посту главы Роспотребнадзора, в связи с чем он покидает этот пост. Новым главой ведомства будет назначена заместитель руководителя Роспотребнадзора Анна Попова", — заявила Голодец журналистам в Пекине, комментируя сообщения о возможной отставке Онищенко.

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Голодец подчеркнула, что Попова — "квалифицированный врач и хороший специалист".

В России 63-летний Онищенко запомнился своей непримиримой борьбой с вредными привычками населения и эпидемиями разнообразных болезней, включая свиной и птичий грипп, а также громкими публичными заявлениями. Одним из таких заявлений стала фраза Онищенко, прозвучавшая в эфире одной из радиостанций, о том, что сам он не болел уже несколько десятков лет.

В историю же международных отношений Онищенко войдет благодаря запретам на импорт в Россию разнообразных продуктов питания, в том числе вина, минералки и молочной продукции, из ряда стран. В адрес чиновника нередко сыпались упреки в том, что некоторые ограничения Роспотребнадзора, которым он руководил почти десять лет, могли иметь скорее внешнеполитические, чем санитарные предпосылки, отмечается в сообщении.