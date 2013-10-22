У Медведева говорят, что Онищенко пока никто не увольнял

Распоряжения об отставке главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко не было; решение, останется ли он руководителем ведомства или на этот пост будет назначена другая кандидатура, - в компетенции премьер-министра Дмитрия Медведева, сообщила по телефону из Пекина пресс-секретарь главы российского правительства Наталья Тимакова, пишет РИА Новости.

"Распоряжение об отставке Онищенко не подписано. Такого документа нет", - сказала Тимакова.

Она отметила, что у Онищенко действительно истекает срок пребывания на госслужбе. "Решение о том, останется он на своем посту или на этот пост будет назначен другой кандидат, - в компетенции премьер-министра", - уточнила Тимакова.

Ранее вице-премьер Ольга Голодец заявила, что Онищенко уходит с должности главы Роспотребнадзора в связи с истечением срока полномочий, а новым руководителем ведомства будет назначена его заместитель Анна Попова.