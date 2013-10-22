Ovostar Union увеличил производство яиц на треть

Варшава. Один из крупнейших в Украине производителей яиц и яичных продуктов, компания Ovostar Union, за первые девять месяцев текущего года произвела 648 млн штук яиц, что на 32% больше, чем в январе-сентябре прошлого года.

Согласно отчету компании, которым располагает УНИАН, продажи яиц за этот же период увеличились на 26% - до 326 млн штук.

Ovostar cообщил, что цена продажи яйца за первые девять месяцев года выросла на 3% - до 0,651 гривен за штуку (без НДС).

Переработка яиц увеличилась до 199 млн штук с 154 млн штук за аналогичный период прошлого года, что привело к росту продаж сухих и жидких яичных продуктов на 55 и 42% до 1,123 и 4,992 тонн, соответственно.

Средняя цена продажи сухих яичных продуктов выросла по сравнению с прошлогодними показателями на 6% - до 44,74 грн/кг, а жидких составила 15,15 грн/кг при 15,09 грн/кг в январе-сентябре прошлого года.

Компания также сообщила, что поголовье кур на конец сентября текущего года составило 4,41 млн штук, что на 22% больше, чем годом ранее, а поголовье кур-несушек увеличилось на 41% до 3,74 млн штук.

Справка УНИАН. Группа компаний Ovostar Union - одна из ведущих агропромышленных компаний Украины, входит в тройку лидеров производителей куриных яиц в стране. В 2011 году Ovostar Union осуществила IPO на Варшавской фондовой бирже, в ходе которого было продано 1,5 млн акций (25% от капитала компании) по максимально заявленной цене. На украинском рынке компания представлена торговыми марками «Ясенсвит» и «Овостар».

Крупнейшими акционерами Ovostar Union являются основатель компании и ее генеральный директор Борис Беликов и входящий в правление Виталий Вересенко: через компанию Prime One Capital Limited они контролируют 74,03% акций Ovostar. Еще 12,15% акций владеет частный польский пенсионный фонд Generali OFE, и 5,02% - польские AVIVA OFE и Aviva BZ WBK.

В 2012 году Ovostar Union увеличил чистую прибыль на 18% - до 24 млн долл. на фоне роста выручки на 19%, до 60 млн долл.