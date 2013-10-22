Минагропрод снизил интервенционные цены на кукурузу

Министерство аграрной политики и продовольствия снизило минимальные и максимальные интервенционные цены на кукурузу на 2013/2014 маркетинговый год (МГ, июль 2013 г. - июнь 2014 г.) на 15,5-16,4% по сравнению с теми, что были установлены ведомством в июле текущего года.

Согласно опубликованному на сайте Верховной Рады тексту постановления Минагропрода № 576, минимальная и максимальная цены на кукурузу для продуктов детского питания по сравнению с установленными в июле снижены на 16,4% - до 1406,2 грн/т и 1718,9 грн/т соответственно. Для кукурузы, используемой для производства пищевых концентратов и продуктов питания, минимальная интервенционная цена составит 1325,5 грн/т (на 15,5% ниже), максимальная – 1620,3 грн/т (16,4%). Минимальная и максимальная цены на кукурузу для производства круп, муки, крахмала и патоки снижены на 16,4% - до 1280,3 грн/т и 1565 грн/т соответственно.

Минагропрод также снизил на 16,4% интервенционные цены на кукурузу для кормовых нужд: минимальную – до 1232,2 грн/т, максимальную – до 1509 грн/т.

Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики и продовольствия в июле повысило на 2013/2014 МГ по сравнению с предыдущим маркетинговым сезоном интервенционные цены на сахар и снизило – на мягкую пшеницу всех классов, рожь и кукурузу. Минимальные и максимальные закупочные цены на сельхозпродукцию устанавливаются для закупки Аграрным фондом сельхозпродукции в установленном диапазоне.